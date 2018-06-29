В России

Трое сомалийцев и гражданка Джибути задержаны при попытке попасть из РФ в Норвегию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщает о задержании четверых иностранцев, пытавшихся пересечь границу РФ и Норвегии, они арестованы.

"Трое граждан Сомали и одна гражданка Республики Джибути пытались незаконно пересечь границу России и Норвегии, но были задержаны российскими пограничниками", - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело. "Подозреваемые арестованы, с ними проводятся следственные действия",- отмечается в сообщении СК.

Между тем следственное управление СКР по Мурманской области сообщило, что фигуранты дела - гражданин Республики Джибути и трое граждан Сомали, среди них один несовершеннолетний. Они попытались незаконно пересечь границу в Печенгском районе Мурманской области, повредив колючую проволоку на заборе. Однако планам иностранцев помешали пограничники.

Региональное управление СКР отмечает, что иностранцам вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, ч.3 ст.322 УК РФ).

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Теги: СКР, Норвегия

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