Источник сообщил о планах выделить 2 млрд руб. на поддержку въездного туризма в РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Более двух миллиардов рублей могут быть выделены туроператорам, которые привезут в Россию иностранных туристов в рамках программы стимулирования въездного турпотока, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник на туристическом рынке.

"Предварительно объем субсидирования туроператоров, заложенный в проекте, но не одобренный Минфином, составляет более двух млрд рублей", - сказал источник.

Дмитрий Медведев на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам поручил федеральным органам исполнительной власти в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проработать вопрос компенсаций части стоимости турпутевки иностранным туристам для стимулирования въездного туристического потока из целевых стран.

Разработка предложений по стимулированию развития въездного туризма ведется Российским экспортным центром в рамках подготовки национального проекта "Международная кооперация и экспорт", призванного увеличить несырьевой экспорт из России. Владимир Путин в "майских указах" поручил "увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов к 2024 году, а объем экспорта услуги - до 100 млрд долларов.