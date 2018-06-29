В Калининградской области загорелись склады бывшего ЦБК

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В городе Советск Калининградской области горят склады на территории бывшего ЦБК, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

"В Советске на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода произошел пожар в складах, заполненных макулатурой. К настоящему моменту площадь горения превышает 2 тыс. кв. метров. С огнем ведут борьбу более 40 человек, задействовано 15 единиц техники", - сообщил представитель МЧС.

По его словам, в готовности к вылету находится пожарный вертолет, дислоцированный в Калининграде.