В тушении пожара на складе макулатуры в Советске задействуют вертолет и пожарный поезд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В городе Советск Калининградской области площадь пожара на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода увеличилась с 2 тыс. до 3 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в администрации города. Из Калининграда в Советск уже вылетел вертолет МСЧ Ка-32 со сливным устройством. Ожидается, что из Черняховска в город будет направлен специальный пожарный поезд.

"Пожаром охвачен открытый склад макулатуры, который принадлежит действующему предприятию ООО "Атлас-Маркет", что перерабатывает бумагу на территории бывшего ЦБЗ. В настоящее время площадь открытого огня составляет порядка 3 тыс. кв. метров", - отметил представитель администрации.

По его словам, пострадавших нет, населению города ничего не угрожает. Для борьбы с пожаром привлечены более 40 человек, задействовано 15 единиц техники.