Бывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК) возглавит бывший гендиректор АО ГЛОНАСС Андрей Жерегеля, сообщила в субботу газета "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий космической промышленности и высокопоставленного сотрудника "Роскосмоса".

"По их словам, принципиальное решение о кадровых перестановках в корпорации было принято господином Рогозиным на этой неделе, а господин Жерегеля приступит к исполнению новых обязанностей уже 2 июля. Официально в "Роскосмосе" от комментариев воздержались", - пишет издание.

По данным газеты, бывшему гендиректору ОРКК Юрию Власову предложена должность советника Рогозина по военно-космической тематике.

Газета отмечает, что вопросы диверсификации, за которые отвечает ОРКК, руководитель "Роскосмоса" ранее назвал одними из приоритетных для госкорпорации.