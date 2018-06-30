Врио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко предлагает на пост сенатора от края кандидатуру бывшего главы МЧС Владимира Пучкова.

"Владимир Андреевич (Пучков - ИФ) идет в сенаторы, кандидат", - сообщил Тарасенко в субботу журналистам конференции регионального отделения "Единой России" во Владивостоке, добавив, что это окончательное решение.

По словам Тарасенко, это решение связано с большим опытом Пучкова.

"Считаю (полезным - ИФ) его опыт и действия для предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые он воплотит в Москве. Не должно быть, что мы постоянно страдаем то от пожаров, то от наводнений, надо профилактику научиться делать", - сказал Тарасенко.

В свою очередь Пучков сказал, что приложит все усилия для развития Приморья.

"Для меня большая честь и ответственность представлять Приморский край в Совете Федерации. Приложу все знания, опыт, умения для дальнейшего развития Приморского края", - сказал Пучков в субботу журналистам во Владивостоке.

Владимир Пучков был главой МЧС РФ с 21 мая 2012 до 18 мая 2018 года. 18 мая президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Главой МЧС России был назначен Евгений Зиничев.

Пост сенатора от органов исполнительной власти Приморского края занимает Светлана Горячева, срок ее полномочий истекает в сентябре 2018 года. Пост сенатора от краевого Законодательного собрания занимает Людмила Талабаева, срок ее полномочий - до сентября 2021 года.