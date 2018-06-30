Путин утвердил план противодействия коррупции на 2018-2020 годы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил "Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы" и определил порядок отчетности органов власти об исполнении мероприятий, предусмотренных данным планом.

Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Национальному плану, правительству поручено до 1 октября 2018 года разработать и утвердить методику оценки планов противодействия коррупции федеральных госорганов и эффективности реализации этих планов, а также установить порядок определения должностных лиц федеральных государственных органов, ответственных за разработку и реализацию политики в области противодействия коррупции. До 1 октября кабинету министров также нужно разработать и утвердить методику проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах РФ.

До 1 февраля 2019 года правительству поручено представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением, а до 1 марта 2019 года - разработать критерии, когда такое нарушение будет караться увольнением со службы или работы.

Генпрокуратуре поручено ежегодно до 1 марта информировать председателя президиума Совета при президенте РФ по противодействию коррупции о результатах деятельности, осуществляемой правоохранительными органами, по борьбе с преступлениями коррупционной направленности.

До 1 сентября 2020 года правительству поручено представить доклад по мониторингу применения законодательства о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Генпрокуратуре поручено представить до 1 сентября 2020 года доклад о результатах проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Минтруду РФ поручено ежегодно до 15 марта представлять доклад о практике применения законодательства о противодействии коррупции в сфере урегулирования конфликта интересов.

Руководителям федеральных государственных органов и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено обеспечить принятие мер по повышению эффективности контроля в этой сфере, доклад о результатах представлять ежегодно до 1 февраля. Итоговый доклад - до 1 декабря 2020 года.

Правительство должно представить до 1 июля 2019 года доклад по мерам по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

До 1 февраля 2019 года правительству РФ поручено подготовить предложения о расширении видов имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации (включая денежные средства и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого имущества не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

План также предусматривает совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц.