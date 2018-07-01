Вступил в силу "Закон Яровой"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство (так называемый "Закон Яровой"), подписанный президентом 7 июля 2016 года. Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Вслед за законом был подписан перечень поручений правительству в части разъяснения правил хранения.

В апреле 2018 года правительство утвердило правила для операторов связи. Согласно постановлению, которое вступило в силу также с 1 июля, телеком-компании обязаны будут хранить аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения пользователей в течение шести месяцев. При этом правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

Разъяснения для интернет-компаний правительство опубликовало 28 июня, за пять дней до вступления в силу закона. В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не получили отсрочку по хранению пользовательских данных. Согласно постановлению, записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их пользователями, должен храниться полгода. Речь идет о пользователях, осуществляющих доступ в интернет на территории России или с использованием телефона российского сотового оператора.

"Закон Яровой" в течение последних двух лет подвергается критике со стороны отрасли. Бизнес и государство активно обсуждали возможность смягчения требований в части объемов и сроков хранения данных, также предлагалось отложить вступление в силу закона.

Обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса, заявляли представители отрасли.

Ранее большая тройка операторов связи озвучила свои оценки на исполнение закона в течение пяти лет. "Мегафон" заложил в бюджет 35-40 млрд рублей, VEON оценивает затраты в 45 млрд рублей, "МТС" - 60 млрд рублей. ПАО "Ростелеком" вовсе назвало "затруднительным" выполнить требования по исполнению "Закона Яровой" из-за нехватки оборудования на рынке. Интернет-компании не дают оценок затрат на реализацию закона.