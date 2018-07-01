Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России вступил в силу так называемый "Закон Яровой": операторы связи и интернет-компании обязаны хранить сообщения пользователей в срок до полугода. Для операторов связи действует отсрочка: сейчас они обязаны хранить только аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения, а с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток.

- Американская разведка полагает. что власти КНДР собираются свернуть ядерную программу не целиком. Так, по данным Вашингтона, Пхеньян обладает 65 ядерными боеголовками. но заявляет о меньшем их числе. Тем временем северокорейские власти обратились к руководству Китая с просьбой посодействовать ускорению процесса снятия экономических санкций.

- Изменения коснулись табачной и алкогольной промышленности в России: на 10% повысились акцизы на сигареты, а система ЕГАИС теперь будет контролировать каждую бутылку алкогольной продукции в стране.

- Футболисты сборной Уругвая победили команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Два мяча за уругвайскую команду забил Эдинсон Кавани, у португальской сборной — один гол в исполнении Пепе.