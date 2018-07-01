После матча Испания - Россия болельщики вышли из "Лужников" за 1 час 15 минут

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Транспортный комплекс Москвы в день матча сборных России и Испании справился с перевозкой болельщиков чемпионата мира за 1 час 15 минут.

"В день матча между сборными России и Испании городской транспорт работал в особом режиме. С территории спорткомплекса "Лужники" болельщики вышли за 1 час 15 минут. Все выходили организованно, чтобы быстрее отпраздновать победу нашей сборной", - цитирует в воскресенье пресс-служба департамента транспорта Москвы слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, 55 тыс. болельщиков, посетивших матч на стадионе "Лужники", после окончания игры воспользовались городским транспортом.

"Порядка 49 тыс. болельщиков уехали с матча на метро и МЦК, 5 тыс. воспользовались бесплатными шаттлами S1 до станции метро "Парк культуры". Часть болельщиков передвигалась на такси, чьи машины перевезли 1330 пассажиров",- отметил глава департамента.

Он также сообщил, что многие гости чемпионата выбрали пешеходные маршруты до парков им. Горького, Музеон и Зарядье.

"В этих парках сегодня и во все дни матчей в Лужниках действуют скидки по FAN ID", - добавил Ликсутов.

Всего на матче в Лужниках присутствовало более 78 тысяч зрителей.