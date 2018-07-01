Москвичи встретили ликованием победу сборной России над Испанией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ликованием москвичей обернулся выход сборной России в одну четвертую финала чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", болельщики покинули спортбары и высыпали на улицы в центре Москвы, многие из них держат в руках российские триколоры.

Корреспондент агентства наблюдал, как пожилой мужчина с российским флагом в руках выбежал на проезжую часть улица Красная Пресня, ликуя по поводу победы национальной сборной.

Водители приветствуют друг друга звуками клаксонов, из открытых окон машин также видны флаги РФ.

Пассажиры исполняют гимн России.

Сборная РФ в воскресенье переиграла команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля.

Полицейские с пониманием относятся к проявлениям эмоций и чувств московских болельщиков, спокойно наблюдают за происходящим.