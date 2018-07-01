Москвичи встретили ликованием победу сборной России над Испанией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ликованием москвичей обернулся выход сборной России в одну четвертую финала чемпионата мира по футболу.
Как передает корреспондент "Интерфакса", болельщики покинули спортбары и высыпали на улицы в центре Москвы, многие из них держат в руках российские триколоры.
Корреспондент агентства наблюдал, как пожилой мужчина с российским флагом в руках выбежал на проезжую часть улица Красная Пресня, ликуя по поводу победы национальной сборной.
Водители приветствуют друг друга звуками клаксонов, из открытых окон машин также видны флаги РФ.
#ЧМ2018 #москва #Акинфеев pic.twitter.com/UMsSQ4tY0d— Ivan 🍉 (@RusArbys) July 1, 2018
Пассажиры исполняют гимн России.
Сборная РФ в воскресенье переиграла команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля.
Полицейские с пониманием относятся к проявлениям эмоций и чувств московских болельщиков, спокойно наблюдают за происходящим.