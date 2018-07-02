Под Москвой впервые за 50 лет обнаружен краснокнижный жук навозник весенний

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В ходе мониторинга лесов Лотошинского района эксперты природоохранного фонда "Верховье" зафиксировали обитание навозника весеннего (Trypocopris vernalis) - это вид редчайших жуков Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

"Последний раз он был встречен в 1974 году в Можайском районе (...) Жук занесён в Красную книгу Московской области с 0-й категорией как вид, возможно исчезнувший с территории области, а также в Красные книги сопредельных областей. Его ареал охватывает всю Европейскую часть России, однако везде он очень редок", - отмечается в сообщении.

По словам министра экологии и природопользования Александра Когана, старовозрастные смешанные леса Лотошинского района, в которых был обнаружен навозник весенний и ряд других редких видов растений и животных, будут включены в состав особо охраняемой природной территории, запланированной к созданию в ближайшие годы.