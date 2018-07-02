Первый в России детеныш полосатого варана появился в зоопарке Екатеринбурга

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полосатые вараны из зоопарка Екатеринбурга обзавелись потомством, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Это первый в России случай размножения этих крупных ящериц <...> В условиях неволи вараны размножаются редко, поэтому данный случай появления потомства уникален", - говорится в сообщении.

Пополнение: в Екатеринбургском зоопарке родился полосатый варанhttps://t.co/zJ8nOXX0HE — oblgazeta.ru (@oblgazetaru) 2 июля 2018 г.

Детеныш появился на свет 16 июня. Шесть месяцев до этого яйцо находилось в инкубаторе.

"Сейчас малыш находится в отсаднике, питается сверчками, саранчой и перепелиными яйцами", - отмечается в пресс-релизе.

В екатеринбургский зоопарк вараны прибыли в 2015 году из Пермского экзотариума.

Полосатые вараны - это крупные ящерицы с раздвоенным языком. Основная добыча этих активных хищников - мелкие теплокровные животные, а также ящерицы, лягушки и рыба. Вараны обитают в Юго-Восточной Азии, большую часть времени проводят в воде.