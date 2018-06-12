Трамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен Ыном

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие", - сказал президент США на пресс-конференции в Сингапуре.

Трамп добавил, что с нетерпением ожидает этого момента, а предположения о том, что денуклеаризация КНДР может занять до 15 лет, назвал страшной сказкой.

"Я не знаю, что вы имеете в виду, говоря о длинном сроке. Мы сделаем это настолько быстро, насколько это возможно технически... Я читал о страшных сказках, что этот процесс затянется на 15 лет... Но я в это не верю", - сказал Трамп.

Кроме того, он пообещал, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова в случае, если дальнейший переговорный процесс с КНДР будет идти должным образом.

"Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно ", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что проведение учений - дорогостоящее мероприятие, которое в КНДР расценивают как провокацию. В то же время он отметил, что США не планируют сокращать военный контингент в регионе.

Разговор между двумя лидерами коснулся и правозащитной тематики.

"Мы обсудили это, но уделили этому меньше внимания, чем денуклеаризации", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита. По словам президента США, КНДР "будет что-то предпринимать" в том, что касается правозащиты.

По мнению Трампа, его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны. Он добавил, что переговоры были "продуктивными и откровенными".

Американский президент не считает, что сделал какие-то уступки в отношении КНДР.

"Мы ничем не поступились", - сказал Трамп, комментируя итоги встречи. Лидер США отметил, что многие люди говорят, что президент пожертвовал очень многим на переговорах, однако он сам считает, что "не пожертвовал ничем".

Исторический саммит

Ранее сегодня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут.

Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

По итогам встречи был подписан документ, согласно которому лидер Северной Кореи выражает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а американская сторона обещет предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.