Суд подтвердил отказ Пугачеву в пересмотре иска АСВ на 75,6 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник подтвердил отказ судов нижестоящих инстанций основателю Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву пересмотреть по новым обстоятельствам иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий МПБ) о привлечении его и других экс-руководителей к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассацию экс-банкира.

Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд 19 октября 2017 года отказал Пугачеву в пересмотре по новым обстоятельствам иска АСВ о привлечении его, Марины Илларионовой, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд позднее оставил решение в силе.

Представитель АСВ на заседании суда первой инстанции заявил о злоупотреблении Пугачевым правом. В частности, сказал он, Пугачев "намеренно не получает документы". При этом информация на сайте должника свидетельствует о том, что он осведомлен о процессе.

Кроме того, по словам представителя АСВ, Пугачев пропустил предусмотренный законом срок для подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Он также подчеркнул, что обстоятельство, на которое ссылается Пугачев, не является "вновь открывшимся".

"Если Пугачев считает, что дело рассматривалось незаконным составом суда, он должен был заявить об этом ранее", - подчеркнул представитель АСВ.

Как следует из заявления Пугачева, вновь открывшимися обстоятельствами является тот факт, что 15 сентября 2016 года апелляционный суд, а позднее и Верховный суд РФ (19 декабря 2016 года) установили, что суд первой инстанции в июле 2015 года рассматривал это дело незаконным составом суда, а именно единолично.

Между тем, как сообщалось ранее, Верховный суд РФ в начале 2016 года отказал Пугачеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с него 75,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 24 сентября 2015 года подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании солидарно с Пугачева и Илларионовой (возглавляла банк в последние месяцы перед отзывом у него лицензии) 75,6 млрд рублей, а солидарно с бывших председателей правления банка Диденко и Злобина - 7,2 млрд рублей.

Мосгорсуд в конце сентября 2017 года признал законным арест девяти объектов недвижимости Пугачева.

Арбитражный суд Москвы 30 ноября 2010 года по заявлению Банка России признал несостоятельным (банкротом) Межпромбанк. Суд тогда открыл в отношении него конкурное производство и назначил конкурсным управляющим АСВ.

По словам представителя ЦБ РФ, общий размер неисполненных обязательств банка на тот момент превышал 5 млрд рублей.

Представитель временной администрации заявил тогда на заседании, что активы банка оцениваются в 62,2 млрд рублей, обязательства - в 92,82 млрд рублей.

Кредиторы МПБ предъявили требования на сумму 173,9 млрд рублей, говорилось в материалах АСВ, распространенных в марте 2011 года.

Всего на дату закрытия реестра (21 февраля 2011 года) были предъявлены требования 428 кредиторов. Однако АСВ подтвердило требования лишь 342 кредиторов на общую сумму 70,5 млрд рублей (40,5% от общего объема предъявленных требований). В их число вошли два кредитора первой очереди с суммой требований 3,7 млрд рублей.

При этом конкурсный управляющий отказал в установлении требований кредиторов на 94,6 млрд рублей. На рассмотрении АСВ на тот момент находились требования кредиторов еще на 8,8 млрд рублей.

МПБ по итогам первого полугодия 2010 года занимал 30-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами в размере 118,9 млрд рублей. Собственный капитал банка на конец первого полугодия 2010 года равнялся 25,5 млрд рублей.