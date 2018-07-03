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Новосибирский имам вновь осужден за причастность к запрещенной организации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии общего режима Комила Одилова, обвиняемого в организации ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "Нурджулар", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Он признан виновным по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистского религиозного объединения), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Находившийся на момент оглашения приговора под подпиской о невыезде К.Одилов был взят под стражу в зале суда.

По материалам дела, К.Одилов был задержан в конце 2015 года, в организованную им ячейку "Нурджулар" входило еще пять человек (трое из них получили судебные штрафы по 90 тыс. рублей, двое объявлены в розыск).

Как сообщалось, в 2013 году мировым судьей Октябрьского района Новосибирска два имама К.Одилов и Ильхом Меражов были признаны виновными по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистского религиозного объединения) и приговорены к одному году лишения свободы условно каждый.

Суд установил, что они были вовлечены в деятельность "Нурджулар" "в неустановленное время неустановленными лицами".

Деятельность организации, как заявляла сторона обвинения, была направлена на исламизацию региона, установление мусульманского правления на основе шариата.

Осужденные обжаловали решение, но вышестоящий суд оставил его в силе.

Также сообщалось, что Меражов, по данным правоохранительных органов, уехал в Турцию.

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Теги: Нурджулар, Новосибирск, Комил Одилов

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