Патрушев заявил о нехватке денег на своевременную высылку нелегалов с Дальнего Востока

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что недостаточное финансирование не позволяет своевременно выдворять нарушителей миграционного законодательства с Дальнего Востока.

"Нерешенным остается вопрос своевременного выдворения нарушителей миграционного законодательства из РФ. Прежде всего, это связано с недостаточным финансированием соответствующих мероприятий". При этом, несмотря на рост числа прибывающих в округ мигрантов, число нелегально находящихся на Дальнем Востоке иностранцев сократилось на 14%, а количество выдворенных и депортированных выросло почти на 10%", - заявил Патрушев на совещании, которое проводит на Камчатке.

"К сожалению, не прекращается отток населения с Дальнего Востока. Реализуемая в настоящее время Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и разработанные в субъектах округа планы демографического развития пока не смогли решить эту важную задачу", - сказал он.

По словам Патрушева, для решения этой проблемы нужно уделить особое внимание молодежи и соотечественникам, которые хотели бы переехать на Дальний Восток.

По словам секретаря Совбеза, на повышение привлекательности округа должны также работать меры по развитию приграничных территорий. Сотрудничество с соседними государствами "должно непременно отвечать интересам РФ, обеспечивать экономическую и экологическую безопасность, способствовать увеличению экспорта продукции российской перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства", отметил Патрушев.