Двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа на Камчатке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту падения из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"По предварительным данным, 7 июля в дневное время двухлетний мальчик из-за недосмотра родителей выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в городе Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенок "незамедлительно госпитализирован", в больнице у него диагностированы ушибы и подозрение на сотрясение головного мозга. После обследования мальчик направлен на амбулаторное лечение и дальнейшее наблюдение.

"Выясняются обстоятельства произошедшего и тяжесть вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба.