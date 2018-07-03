Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафован на 300 тыс. руб.

Пока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нет Подробнее

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации

В компании заявляют, что уже работают над исправлением неточности Подробнее

Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктов Подробнее

Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

2 июля 16:39

В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"

Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомстве Подробнее

2 июля 12:45

Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

По данным источника, французские власти отдали сенатору паспорт, но залог еще не вернули Подробнее

2 июля 10:58

Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать

Этого хотела бы почти треть российской молодежи, но ВЦИОМ не считает это желанием сбежать "из ужасающей российской реальности" Подробнее

2 июля 10:13

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Глава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатов Подробнее

1 июля 16:43

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО

Некоторые акции были несогласованы с властями, сообщений о происшествиях не поступало Подробнее

1 июля 13:19

В Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возраста