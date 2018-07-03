Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафован на 300 тыс. руб.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Дениса Михайлова за нарушение порядка проведения публичного мероприятия 5 мая.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник, Михайлов оштрафован на 300 тысяч рублей.
Михайлов был задержан за участие в протестной акции 5 мая. Спустя месяц суд вынес решение о его аресте на 25 суток, однако в конце июня суд вернул материалы в отношении активиста в полицию для устранения недостатков, а самого Михайлова освободил.