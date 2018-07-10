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Двух гимназистов в Петербурге лишили стипендии за участие в акциях Навального

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Двое выпускников Второй Санкт-Петербургской гимназии были лишены стипендии по итогам года, поскольку состояли на учете в полиции после участия в акциях оппозиционера Алексея Навального, сообщили "Интерфаксу" в приемной образовательного учреждения во вторник.

"Мальчики хорошо учатся, никто не лишал их ни грамот, ни благодарностей. Просто педсовет счел, что они недостойны получения стипендии из-за нарушения положения. Внутренние документы не допускают нарушения правил общественного порядка. Здесь важно не то, в чем они участвовали, а то, что они за это получили, а получили они административное дело, штраф на родителей и, соответственно, учет в полиции", - уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что правила гимназии не запрещают учащимся участвовать в акциях и митингах, если они проходят в рамках закона.

В пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" в свою очередь заявили, что решение о выплате премии принимается гимназией без участия городских властей.

"Эта стипендия не является государственной, она выплачивается фондом, созданным родителями учеников. Сам фонд принимает решение, кому ее выплачивать. Главное, что это не позиция школы или петербургской системы образования, а позиция некоммерческого частного фонда", - уточнили в пресс-службе.

"По той информации, которая есть у нас, условиями для получения поощрения являются три пункта: успеваемость в школе, победы на олимпиадах и законопослушность человека. Это поощрение не могут получить ребята, которые состоят на учете в полиции. По всей видимости, именно это обстоятельство и стало препятствием для выплаты данной стипендии", - добавил собеседник агентства.

По данным СМИ, речь идет о выпускниках 11 класса. Один из них был задержан за расклейку листовок в поддержку Навального, другой - во время несогласованного оппозиционного митинга 5 мая. Подростки были поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Акция оппозиции в Москве 5 мая

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Теги: Петербург, Алексей Навальный

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