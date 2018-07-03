Обнаруживших экологическое нарушение предложили поощрять частью взысканного ущерба

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил выплачивать людям, зафиксировавшим экологическое нарушение, часть от взысканного государством ущерба.

"Только усилиями государственных контролирующих органов мы экологическую ситуацию не улучшим. Надо вовлекать население в эту работу, причем я не вижу ничего страшного, если люди в этом случае будут получать какую-то часть от взысканного государством ущерба. Просто стимулировать их. Такая практика во многих странах мира применяется, и весьма успешно", - сказал Трутнев на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, которое проходит в Петропавловске-Камчатском во вторник и посвящено безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока.

Он уточнил, что для реализации этой инициативы нужно усовершенствовать законодательную базу таким образом, чтобы любительские снимки радужных пятен, которые образуются у стоящих судов, либо мест сброса сточных вод с предприятия, либо просто выброшенного из автомобиля мусора могли приниматься как доказательства в суде. "Нужно, чтобы люди помогали нам защищать природу", - отметил Трутнев.