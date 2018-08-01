Глава Минприроды обещал наладить раздельный сбор мусора в РФ за 10 лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Раздельный сбор мусора будет налажен в России в течение десяти лет, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Раздельный сбор мусора рано или поздно станет для нашей страны нормой. Я уже говорил, что Россия форсированно проходит многие процессы. Европа строила систему (раздельного сбора мусора) 30 лет, мы сможем измениться через 10 лет", - сказал Кобылкин в среду на заседании экспертного совета по общественному контролю в сфере обращения с отходами, проходящем на закрытом мусорном полигоне "Кучино".

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил скупать макулатуру у населения.