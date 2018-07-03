Родственница Скрипалей будет баллотироваться в депутаты Ярославской облдумы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ярославское региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло кандидатом в депутаты областной думы Викторию Скрипаль, племянницу проживающего в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу №10 на выборах в Ярославскую областную думу. Она патриот своей страны, и хочет помогать своему региону, в "Справедливой России" ее знают давно, она обращалась за помощью", - сообщил "Интерфаксу" секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин.

Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. В Великобритании тогда объявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Виктория Скрипаль пыталась получить визу в Великобританию, чтобы проведать дядю и сестру, однако ей было отказано во въезде в страну, якобы из-за несоответствия миграционным требованиям.