Дума закроет для СМИ встречу с американскими парламентариями

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума пойдет навстречу просьбе парламентской делегации США провести беседу с депутатами Госдумы в закрытом для СМИ режиме, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы приняли решение провести ее (встречу с делегацией конгресса США) в закрытом режиме, пошли им навстречу, учитывая, что сама постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора. И считаем, что здесь нам нужно их поддержать",- сказал Володин.

При этом он пообещал, что после встречи СМИ будет предоставлена информация о содержании разговора.

Ранее американская сторона попросила закрыть для СМИ встречу делегации конгресса США с депутатами Госдумы. Между тем накануне Володин сообщал о планах пообщаться во вторник с членами делегации конгрессменов из США в открытом для прессы режиме.