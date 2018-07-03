Парламентарии из США попросили закрыть для журналистов встречу с Володиным

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Делегация конгресса США попросила Госдуму провести встречу со спикером Вячеславом Володиным в закрытом для СМИ режиме, сообщили журналистам в аппарате Госдуме.

"С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой и провести встречу в закрытом для СМИ режиме", - сказал собеседник агенства.

Обычно межпарламентские встречи проходят в Госдуме в открытом для СМИ формате.

Встреча намечена на 13.00 по московскому времени 3 июля.

Накануне Володин сообщал о планах пообщаться во вторник с членами делегации конгрессменов из США в открытом для прессы режиме. "Встреча будет открытой. Как и другие встречи, которые мы проводим в Госдуме (с зарубежными парламентскими делегациями - ИФ). Трансляция (на сайте Госдумы - ИФ) будет, и возможность потом пообщаться (с членами делегации) мы предоставим", - заявил Володин журналистам 2 июля.

Прибывшую в РФ делегацию конгрессменов из США возглавляет председатель комитета Конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби. В нее также вошли сенатор от штата Южная Дакота, председатель комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от Канзаса Джерри Моран, сенатор от Северной Дакоты Джон Хойвен, сенатор от Монтаны Стивен Дейнз, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди, член Палаты представителей от Техаса Кей Грэнджер, а также другие представители США.

Ожидается, что во встрече с американскими парламентариями будут участвовать представители Госдумы от всех фракций, в частности, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который курирует парламентские связи России и США, спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, представитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.