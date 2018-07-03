Валентину Матвиенко в Чите огорчил бурьян по пояс и "уродище-фонтан"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запущенный вид очередного российского города - на этот раз Читы, - где "плохие дороги", "бурьян по пояс", а перед театром "уродище-фонтан".

"Я очень огорчилась такой неухоженностью и запущенностью города. Я очень серьезно поговорила с руководством города. Это безобразие полное. Они признали это, осознали. Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры", - сказала Матвиенко журналистам в ходе рабочей поездки в Читу.

Она отметила, что в городе "дороги плохие, газоны не пострижены - бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают".

"Тротуары - я уж не говорю про каблуки - по ним пройтись нельзя. Ощущение запущенности и неухоженности. Это никуда не годится. Люди, граждане наши, жители Читы должны жить в комфортном благоустроенным городе", - отметила она.

Как сказала Матвиенко, эта неухоженность проявляется во всем. В частности, перед местным театром спикер обнаружила "раздолбанную площадь".

"Театр - это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Ну, это что, 90-е годы что ли? Ну как вам не стыдно?" - сказала она.

По словам спикера, команда губернатора Забайкальского края очень старается, но "у нас нет времени на раскачку".

"Город-то красивый. Но власти должны сделать все, чтобы привести в порядок город", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Ранее в ходе рабочих поездок в другие города России, в частности в Южно-Сахалинск в октябре 2016 года, и в Волгоград в мае текущего года Матвиенко также выражала недовольство их внешним обликом.