Дом ребенка в Чите эвакуировали из-за угрозы подтопления

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Чите, где остаются подтопленными несколько районов, эвакуирован 81 ребенок из специализированного Дома ребенка №1 в краевую детскую клиническую больницу, сообщает в среду пресс-служба регионального Минздрава.

Дети находятся в корпусе больницы, расположенной по улице Шилова и размещены в двух отделениях, говорится в сообщении.

"Все ребятишки под присмотром своего персонала и медицинских работников больницы. В здании тепло. Состояние детей удовлетворительное. Находится они там будут столько, сколько того потребуют обстоятельства", - цитирует министра здравоохранения региона Сергея Давыдова пресс-служба.

В свою очередь, пресс-служба городской мэрии сообщает, что из-за подтоплений и ограничений подачи воды временно не работают пять детских садов.

Ранее сообщалось, что вода из подтопленных районов Читы пока не уходит. Городские власти предупреждают, что при усилении осадков возможно затруднение движения автомобилей по магистральным перекресткам. Администрация города Читы убедительно просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости.