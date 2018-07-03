В РФ началась работа по созданию лунного взлетно-посадочного модуля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала работу над созданием комплекса для посадки на Луну, говорится в годовом отчете корпорации.

"Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса", - говорится в отчете.

В ходе реализации международной программы по освоению Луны, планируется создать посещаемую станцию на окололунной орбите - Deep Space Gateway (DSG).

"Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс", - говорится в отчете.

Создаваемый в России взлетно-посадочный модуль планируется доставить на DSG в разобранном виде. Там его соберут и начнут использовать.

Осенью 2017 года главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, первые модули которой могут быть выведены в 2024-2026 гг.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 году", - заявил тогда журналистам возглавлявший "Роскосмос" Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии.

Участие в проекте могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам главы Роскосмоса, участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США.

"Была принята во внимание наша инициатива в расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примет Китай, Индия и другие страны БРИКС", - сказал Комаров.

По его словам, стороны в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц.

"Нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса", - сообщил И.Комаров".

Со своей стороны, директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что, помимо шлюзового модуля, Россия может разработать для новой станции жилой модуль.

Комаров подчеркивал, что конкретный состав технологического, а также финансовых вкладов всех участников создания станции Deep Space Gateway страны-участницы проекта будут обсуждать на следующем этапе переговоров. В ходе них будут прорабатываться миссии на поверхности Луны и Марса. "Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне", - уточнил глава Роскосмоса.

Строительство станции может начаться в 2022 году. Ожидается, что для полетов к Луне могут быть использованы российская и американская сверхтяжелые ракеты, при этом последняя будет летать, в том числе, с пилотируемым кораблем Orion, который создается сейчас в США.