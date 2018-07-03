Думский комитет одобрил законопроект о приравнивании физлиц к СМИ-иноагентам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник одобрил поправки, согласно которым физлица, распространяющее материалы СМИ-инагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут также быть признаны СМИ-инагентами.

Соответствующее решение комитет принял на своем заседании при рассмотрении поправок, подготовленных ко второму чтению соответствующего законопроекта.

"Мы уточнили, что физлица могут попасть в список СМИ-инагентов, если они получают средства из-за рубежа и распространяют материалы СМИ-инагента", - сказал ранее о данных поправках журналистам во вторник председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

Таким образом, по его мнению, исключаются "опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-инагента, может пострадать".

"Для дополнительной защиты физлиц от случайных решений мы забрали полномочия по определению СМИ-инагента у Минюста и передали их Генпрокуратере, которая будет выносить такие решение вместе с Министерством иностранных дел РФ", - также сказал Левин.

Также поправками ко второму чтению "исключается мера по досудебной блокировке" таких СМИ, в случае нарушений.

Подготовили поправки ко второму чтению председатель комитета по информационной политике Левин и зампред Думы Петр Толстой, возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта.

Таким образом, ко второму чтению в проекте закона появляется формулировка, что "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-инагентом, или участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны СМИ-инагентом".

Также отмечается, что это может быть сделано в случае, если такие лица получают денежные средства или иное имущество от иностранного государства, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, иностранных СМИ-инагентов, российских юридических лиц, учрежденных иностранными СМИ-инагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными СМИ-инагентами.

Речь идет также о физическом лице, распространяющим предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием интернета) и получающие денежные средства или иное имущество от иностранных государств, государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников.

Упомянутые лица или структуры должны учреждать российское юридическое лицо, говорится в проекте закона. Информация о таком физическом лице или российском юридическом лице включаются в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

К таким физическим лицам или российскому юридическому лицу могут быть применены положения об НКО - они будут обязаны маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода.

Форма маркировки, требования к ее размещению и порядок размещения устанавливаются правительством РФ, предусматривает законопроект.

Данный законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов, обязывающий такие СМИ создавать в РФ юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию, Госдума приняла в первом чтении в середине января.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в конце 2017 года. Ее авторами выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.