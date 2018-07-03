Федотов попросил СКР изменить меру пресечения участнице движения "Новое величие"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратится к руководству Следственного комитета РФ с просьбой об изменении меры пресечения на домашний арест фигурантке дела движения "Новое величие" Марии Дубовик, сообщается на сайте СПЧ.

Федотов и член СПЧ Андрей Бабушкин 2 июля посетили СИЗО №6 УФСИН России по Москве. "В одной из четырехместных камер члены Совета встретились с Дубовик, которая проходит обвиняемой по делу так называемого неформального политического объединения "Новое Величие", - отмечается в сообщении.

Дубовик сообщила главе СПЧ, что с момента ареста 16 марта она только один раз встречалась со следователем, никаких других следственных действий с ней за прошедшие три с половиной месяца не проводилось. "В этой связи председатель СПЧ пообещал обратиться к руководству Следственного комитета РФ с просьбой рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Дубовик на домашний арест", - сообщили в СПЧ.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие". Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Федотов 20 июня посетил в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" другую фигурантку дела Анну Павликову и заверил ее, что СПЧ выступает за смягчение ей меры пресечения.