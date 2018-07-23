Правозащитник Лев Пономарев задержан в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил о своем задержании в ходе одиночного пикета в центре Москвы.

"Я стоял в одиночном пикете у здания Генеральной прокуратуры на Большой Дмитровке с призывом изменить меру пресечения подследственным по делу "Нового величия" Марии Дубовик и Анне Павликовой", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

Он отметил, что перед пикетом отнес обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки с тем же призывом.

"Подъехали сотрудники полиции, потребовали прекратить пикет, после чего задержали", - добавил правозащитник. Он сообщил, что в настоящее время находится в ОВД "Тверское", обвинения ему пока не предъявлены.

Пономарев подчеркнул, что считает свое задержание незаконным.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие". Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.