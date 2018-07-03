ЕСПЧ отказал РФ в пересмотре решения о выплатах трем фигурантам "болотного дела"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не стала рассматривать жалобу российских властей о выплате 35 тысяч евро в качестве компенсаций трем фигурантам "болотного дела".

"Большая палата не нашла оснований для рассмотрения дел Андрея Барабанова, Степана Зимина и Алексея Полиховича, отказав РФ в их пересмотре", - сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы последних двух истцов.

Таким образом, пояснил защитник, решения ЕСПЧ от 30 января 2018 года ЕСПЧ по делам "Барабанов против России", "Полихович против России" и "Сергей Зимин против России" вступили в законную силу.

"Кроме того, что РФ обязана теперь выплатить истцам присужденную ЕСПЧ компенсацию, мы также можем обратиться в Верховный суд России с ходатайством о пересмотре их уголовных дел, что, скорее всего, и будет сделано", - резюмировал Аграновский.

В конце января ЕСПЧ присудил 10 тыс. евро Андрею Барабанову, Степану Зимину и Алексею Полиховичу по 12,5 тысяч евро, усмотрев нарушение ряда статей конвенции по защите прав человека и основных свобод по отношению к ним.

В частности, суд признал нарушенными статью 3 Конвенции (запрещение пыток), статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 (свобода собраний и ассоциация).

6 мая 2012 года согласованный с московскими властями "Марш миллионов" на Болотной площади перерос в столкновения демонстрантов с полицией, были задержаны более 400 человек. Оппозиция предъявила обвинения полиции в препятствовании шествию и митингу, та в ответ обвинила оппозицию в намеренной провокации. В акции, по данным организаторов, участвовали около 20 тыс. человек, по данным полиции - около 8 тыс.

В день "марша" было возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фигурантами стали 18 человек.

Барабанов, Полихович и Зимин в 2014 году были признаны виновными в этих преступлениях и приговорены к 3 годам и 7 месяцам, 3,5 годам и 3,5 годам лишения свободы соответственно.