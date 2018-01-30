ЕСПЧ взыскал с РФ 35 тысяч евро в пользу трех осужденных по "болотному делу"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил в общей сумме 35 тысяч евро трем фигурантам "болотного дела" - Андрею Барабанову, Степану Зимину и Алексею Полиховичу, признав, что в отношении них был нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

"Согласно опубликованному решению, ЕСПЧ взыскал с России компенсацию в пользу Барабанова 10 тысяч евро, а в пользу Зимина и Полиховича - по 12,5 тысяч евро каждому", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Зимина Дмитрий Аграновский.

Согласно опубликованному на сайте суда решению, ЕСПЧ признал нарушенными в отношении осужденных статью 3 Конвенции (запрещение пыток), статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 (свобода собраний и ассоциация).

В то же время ЕСПЧ суд не стал выносить отдельного решения по статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнений) и 18 (ограничение использования ограничений прав) Конвенции, так как, по мнению судей, "эти статьи охватываются 11-й статьей Европейской конвенции".

"Мы довольны вынесенном ЕСПЧ решением и намерены просить Верховный суд РФ о пересмотре уголовного дела", - сказал Аграновский.

6 мая 2012 года согласованный с московскими властями "Марш миллионов" на Болотной площади перерос в столкновения демонстрантов с полицией. Оппозиция обвинила полицию в препятствовании шествию и митингу. Полиция обвинила оппозицию в намеренной провокации. Начались беспорядки, были задержаны более 400 человек. В акции, по данным организаторов, участвовали около 20 тыс. человек, по данным полиции - около 8 тыс.

В день "марша" было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фигурантами стали 18 человек: Федор Бахов, Андрей Барабанов, Артем Савелов, Владимир Акименков, Максим Лузянин, Ярослав Белоусов, Рихард Соболев, Олег Архипенков, Михаил Косенко, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Мария Баронова, Александр Каменский, Александра Духанина, Николай Кавказский, Алексей Полихович, Леонид Ковязин и Кривов.