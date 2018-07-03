Виновник резни на Горьковском автозаводе отправлен на принудительное лечение

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода во вторник на основании медицинского заключения признал невменяемым бывшего рабочего Горьковского автозавода (ПАО "ГАЗ") Сергея Барахова, убившего троих коллег на территории предприятия летом 2017 года.

"Барахов освобожден от уголовной ответственности, судом назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях специализированного типа", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Барахову инкриминировалось ч.2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), два эпизода ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), два эпизода ч.1. ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ст. 30 ч.3, п "а" ч.2 ст.105 (убийство).

На сайте суда сообщается, что в процессе предварительного следствия обвиняемому была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов, Барахов страдает психическим расстройством, которое лишало его способности "осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".

Как сообщалось, утром 23 августа 2017 года рабочий-литейщик нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления. А потом, пытаясь скрыться, ранил ножом еще двух сотрудников ГАЗа.

Согласно материалам на сайте суда, Барахов оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и бросил в них самодельное взрывное устройство.