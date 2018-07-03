Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может уже к осени утратить полномочия по расследованию авиакатастроф в России и других странах ЕАЭС, его место займет новое Межгосударственное бюро расследований, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в отрасли.

Как пояснил источник, ранее МАК на территории России и десяти других государств постсоветского пространства был уполномочен на выполнение ряда функций, основными из которых была сертификация воздушных судов и расследование авиакатастроф.

"По сути это надгосударственный орган. Сейчас его штаб-квартира располагается в Баку. Однако с 2015 года он лишился на территории России полномочий по сертификации воздушных судов. Теперь, ориентировочно с осени, когда будет подписано соответствующее межгосударственное соглашение, полномочия по расследованию авиакатастроф в России и других четырех странах ЕАЭС перейдут новому Межгосударственному бюро расследований", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вся подготовительная работа по созданию нового органа уже проведена. "Готовы уставные документы, прописан статус руководителя. Старт работе новой структуры должно дать подписание межгосударственного соглашения. Штаб-квартира новой организации, как ожидается, будет располагаться в Москве", - сказал источник.

Глава Минтранса Евгений Дитрих подтвердил во вторник журналистам планы подписать соглашение в августе-сентябре. "Сейчас эта работа ведется. Мы планируем, что она будет завершена в августе-сентябре этого года. По крайней мере, соглашение это мы сейчас готовим, ожидаем, что в августе-сентябре мы сможем его подписать", - сказал министр журналистам в Новосибирске.