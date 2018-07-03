По делу о теракте в петербургском метро потерпевшими признаны 112 человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В качестве потерпевших по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга признано 112 человек из пяти регионов и двух иностранных государств, сообщил следователь в Мосгорсуде.

"По делу необходимо провести большой объем процессуальных и следственных действий, в том числе со 112 потерпевшими", - заявил во вторник следователь в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ареста фигурантам дела о теракте.

По его словам, потерпевшими признаны люди из пяти российских регионов и двух иностранных государств.

В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

В качестве обвиняемых по делу в настоящее время проходят 11 человек, которые находятся под арестом в Москве. В зависимости от роли каждого им вменяется участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1), совершение террористического акта организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).