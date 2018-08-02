В СКР рассказали об итогах расследования теракта в петербургском метро

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Взрыв бомбы в метро Санкт-Петербурга в апреле прошлого года организовали и осуществили члены террористической группы, созданной в Сирии выходцем из Киргизии, завершено следствие против 11 обвиняемых, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года. В числе обвиняемых 11 участников террористического сообщества", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, террористическом акте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств (ст. 205.4, ст. 205.1, ст. 30, ст. 205, ст. 223.1, ст. 222.1, ст. 205, ст. 223.1, ст. 222.1, ст. 30, ст. 205, ст. 222.1, ст. 222 УК РФ).

По данным СК, все они входили в террористическую группировку, образованную в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым.

"Обвиняемые изготовили три взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию Петербургского метрополитена", - сказала Петренко.

Она отметила, что одно из них было им размещено 3 апреля 2017 года на платформе станции "Площадь Восстания". "Он собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не сработало вследствие конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами", - сказала представитель СК.

Второе устройство, которое Джалилов оставил при себе, он привел в действие в тот же день в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт-1", в результате чего погибли 15 человек, еще 67 получили ранения.

"Кроме того, за сутки до совершения террористического акта Джалилов передал ранее знакомому ему Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, а Эрматов, совместно со своим братом Ибрагимом и другими членами террористического сообщества осуществили его сборку, однако не смогли использовать, так как были задержаны в результате спецоперации, а изготовленное ими взрывное устройство было обезврежено и изъято", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства, которые приступят к ознакомлению с ними.