Пожар на складе ТЦ в Краснодаре локализован на площади в 1000 кв. метров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складе торгового центра в Краснодаре локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"Локализация - 17:34 по московскому времени на площади тысячи квадратных метров", - отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул во вторник в 15:29 по московскому времени на территории торгового центра "Северяне" в Краснодаре. Загорелась кровля складского помещения на площади 800 квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1000 кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.