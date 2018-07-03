В краснодарском ТЦ начался крупный пожар

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Крупный пожар вспыхнул во вторник днем на территории торгового центра "Северяне" в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, пожар вспыхнул на территории складских помещений торгового центра "Северяне" по ул. Уральская, 210 в Краснодаре. В настоящее время к месту происшествия направлены силы и средства МЧС, идет разведка обстановки", - сказал источник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю "Интерфаксу" подтвердили факт крупного возгорания на территории Карасунского внутригородского округа Краснодара.