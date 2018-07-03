В Красноярском крае потушили крупный пожар на лесопилке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС потушили пожар на свалке отходов на территории частной лесопилки в городе Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Существовала угроза распространения огня и увеличения площади пожара, чтобы этого не допустить управление МЧС по краю оперативно увеличило пожарно-спасательную группировку и задействовало авиацию", - говорится в сообщении.

После сообщения о пожаре выехали 20 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Через два часа в тушении уже участвовали 97 человек, 16 единиц техники и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Общая площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник в Канске загорелась свалка отходов лесопиления, площадь пожара, по данным на 18:30, составляла 700 кв. м.