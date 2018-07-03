Артем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желанию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава российского кабмина Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора.

Соответствующее распоряжение от 2 июля размещено на сайте правительства.

"Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе", - говорится в документе.

Источники "Интерфакса" в июне сообщали, что Сидоров может покинуть свой пост. Одним из главных нареканий к нему было отсутствие серьезных прорывов в работе ведомства. "Проблем появлялось все больше и больше, а руководитель ничем себя, по сути, не проявил", - отмечал источник. При этом некоторые телеграм-каналы неоднократно писали, что этот пост может занять заместитель главы Ростехнадзора Светлана Родионова. Вместе с тем, один из источников "Интерфакса" утверждал, что она никуда не собирается уходить, другой - что споры о ее кандидатуре идут уже на уровне правительства.

В мае этого года новым министром природных ресурсов и экологии стал бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В июне он утвердил новую структуру ведомства, по которой глава Росприроднадзора будет курировать работу двух природоохранных департаментов и будет подчиняться напрямую министру.