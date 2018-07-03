Пожар в торговом центре Краснодара ликвидирован

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший во вторник на складе торгового центра в Краснодаре, полностью ликвидирован, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"Ликвидация пожара объявлена в 21:04 мск. Площадь горения составила 1000 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.
В тушении огня принимали участие 100 пожарных и 30 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул во вторник в 15:29 мск на территории торгового центра "Северяне" в Краснодаре. Загорелась кровля складского помещения на площади 800 кв. метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1000 кв. метров.
Ликвидировать открытое горение удалось к 17:46 мск.