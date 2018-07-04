В Новосибирске испытали прототипы систем электрон-позитронного коллайдера нового поколения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) разработали и испытали прототипы нескольких систем для будущего новосибирского коллайдера - "Супер чарм-тау фабрики". Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В частности, создан прототип линзы финального фокуса, то есть промежутка вблизи места встречи столкновения электронов и позитронов в будущем коллайдере, а также прототипы элементов ускоряющих секций.

Со ссылкой на директора ИЯФ Павла Логачева отмечается, что все идеи и разработки "обкатываются" в условиях реальных экспериментов как в самом ИЯФ, так и в крупнейших зарубежных научных центрах: на Большом адронном коллайдере, в японской лаборатории КЕК, в Китае, в Дубне, в Германии.

"Разработана и опробована модель сбора и обработки экспериментальных данных будущего детектора", - отмечает Логачев.

По его словам, характеристики проектируемой установки позволят провести эксперименты по поиску распадов элементарных частиц, не предусмотренных современной теорией (Стандартной моделью).

"Их довольно сложно объяснить, поскольку такие системы обладают совершенно другой логикой, это не просто квантовая механика, а множество разных процессов, связанных со структурой вакуума, пространства-времени и плохо ложащихся на наши обыденные представления", - отмечает ученый.

К настоящему времени ИЯФ подписал соглашения, меморандумы, письма о намерении участия в реализации проекта с двумя международными и четырьмя зарубежными организациями, около 20 российских и зарубежных исследовательских структур и вузов выражают намерение внести свой вклад в экспериментальную программу нового коллайдера.

Инвестиции в проект

Как сообщалось, ИЯФ к концу 2019 года должен подготовить проект "Супер чарм-тау фабрики" и технико-экономическое обоснование, по которому руководство страны примет решение о финансировании строительства коллайдера.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость проекта на сегодняшний день - около 40 млрд руб.

ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

В 2015 году в ИЯФ был запущен источник электронов (инжекционного комплекса) для первой очереди ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками "Комплекс ВЭПП-5" ("Супер чарм-тау фабрика"). В строящемся новом коллайдере предстоит еще, помимо нового оборудования, построить несколько зданий, часть тоннелей для ускорителя уже подготовлена.

Проект "Супер чарм-тау фабрики" в 2011 году вошел в число шести научных мегапроектов, отобранных Минобрнауки РФ.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.

Институт ядерной физики Будкера является одним из ведущих мировых центров в нескольких важных областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики. По большинству своих направлений ИЯФ является единственным в России.