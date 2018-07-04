Семья из трех человек найдена убитой во Владивостоке

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следователи расследуют убийство трех человек, тела которых обнаружены в квартире одного из домов во Владивостоке.

"В квартире дома по улице Тюменская во Владивостоке обнаружены тела трех человек: женщины 1954 г.р., ее дочери 1974 г.р. и сына 1990 г.р. с признаками насильственной смерти", - сообщается в среду на сайте следственного управления СКР по Приморскому краю.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

На месте происшествия изъято предполагаемое орудие преступления - нож. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы.