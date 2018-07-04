В России

Гранит на набережной Туры в Тюмени оказался радиоактивным

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили радиационное загрязнение на набережной реки Туры в Тюмени, сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, обнаружены локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня в нескольких точках.

"Опасности и угрозы для жизни и здоровья населения данные "находки" не несут. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пешеходной зоне набережной не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиН", - подчеркивается в пресс-релизе.

Проверка была проведена из-за того, что в управление Роспотребнадзора поступили обращения горожан о том, что гранит, примененный при строительстве набережной, является источником повышенного радиационного фона.

В связи с обнаружением радиационного загрязнения Роспотребнадзор выдал предписание Главному управлению строительства города до конца июля заменить гранитные плиты и бордюр. После этого будет проведен повторный радиационный контроль.

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Теги: Тюмень

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