Школьник пропал при спуске с сочинской горы Фишт

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Сочи разыскивают мальчика, который пропал в горно-лесистой местности накануне вечером, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в среду.

13-летний школьник пропал в районе Бабук-Аула. Туристическая группа, членом которой он был, спускалась с подножья горы Фишт в сторону Сочи.

"На данный момент поиск ведется силами сотрудников ЮРПСО МЧС (Южный региональный поисково-спасательный отряд - ИФ) и Кубань-СПАС, всего привлечено 23 человека, в том числе, кинологические расчеты", - подчеркивается в сообщении.