Спасатели расширили зону поиска пропавшего у подножья горы Фишт подростка

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего в горах юного туриста из Новосибирской области пока не дали результатов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в понедельник.

Спасатели седьмые сутки продолжают обследовать горно-лесную местность, район поиска расширяется. "При помощи специального альпинистского снаряжения сотрудники ЮРПСО МЧС обследуют каньоны рек Бушуйка, Буший, ручья Беюк, а также труднодоступные участки местности", - подчеркнул представитель отряда.

По его словам, в субботу был найден рюкзак школьника с водой и хлебом.

"На месте проведения работ, выше кордона Бабук-Аул, развернут базовый лагерь спасателей. На поляне Стадника установлен ретранслятор радиосвязи", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник с базы ЮРПСО МЧС выехали спасатели для замены работающей поисковой группы. На текущий момент от МЧС задействовано более 40 человек, в том числе, кинологические расчеты. Также в операции принимают участие волонтеры.

Как сообщалось, 3 июля у подножья горы Фишт во время спуска на промежутке между поляной Стадника и поляной Холодный родник туристическая группа обнаружила пропажу 13-летнего школьника из Новосибирской области. О ЧП сообщили в МЧС России. В составе туристической группы были десять школьников и трое взрослых.

Фишт (с адыгеейского Фыщт - белая голова) - горная вершина в западной части главного Кавказского хребта, который находится на границе Адыгеи и Краснодарского края. Высота горы 2867 метров.