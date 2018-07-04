В Красноярске погиб подросток при попытке убежать из полиции через окно

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка, выпрыгнувшего из окна здания отдела полиции в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

"Ночью 3 июля 17-летний подросток был доставлен в полицию по подозрению в совершении грабежа, где стал себя вести неадекватно. На него надели наручники. Когда задержанный успокоился, наручники сняли. Перед допросом полицейский оставил подростка в коридоре, и в этот момент молодой человек забежал в кабинет, на окнах которого не было решеток, и выпрыгнул со второго этажа", - говорится в сообщении.

После падения подросток ударился головой об асфальт, получил серьезную травму и скончался на месте.

Отмечается, что ранее задержанный состоял на учете в полиции.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).