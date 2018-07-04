Англичанина оштрафовали за надпись на памятнике Черенкову у стадиона "Спартак"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы назначил административный штраф 20-летнему подданному Великобритании, оставившему надпись на памятнике футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в Москве.

"Холл Руфус Эдвард признан виновным по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), ему назначено наказание в виде административного штраф в размере трех тысяч рублей", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

При этом суд не стал запрещать болельщику посещать спортивные места.

Посольство Великобритании в РФ предложило англичанину консульскую помощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе британской дипмиссии.

Приехавший на чемпионат мира по футболу 20-летний англичанин был задержан накануне перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Колумбии на стадионе "Спартак" в Москве. Молодой человек оставил на памятнике футболисту Черенкову надпись "England".

После составления протокола об административном правонарушении он был отпущен. Английский болельщик принес извинения за свои действия.