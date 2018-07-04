МВД подготовило законопроекты по упрощению получения гражданства РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Главное управление МВД РФ по вопросам миграции разработало два законопроекта по упрощению получения гражданства страны, заявила начальник управления Ольга Кириллова.

"Сегодня вышел подготовленный МВД законопроект, который направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, который долгое время находятся вне правого поля. Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения в стране (90 дней - ИФ) и уже долгие годы расплачивается за совершение административного правонарушения", - сказала Кириллова в ходе пресс-конференции в среду.

Она добавила, что под действие документа попадают, в частности, лица без гражданства, которые были осуждены в России и которым после освобождения некуда уехать. "Люди смогут обратиться в наши подразделения и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит основанием для получения гражданства", - добавила Кириллова.

Кроме того, по ее словам, разработан еще один законопроект, направленный на упрощение процедуры получения гражданства для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

"Понятие соотечественника есть в законе, оно включает в себя большую группу: имеет ли участник корни (в РФ - ИФ), выходец ли из России, проживали ли ранее здесь родственники. Пришло время дать четкое понятие соотечественника", - добавила в свою очередь замначальника управления Валентина Казакова.

Представитель ведомства добавила, что по возникшим проблемам управление пытается упростить процедуру получения гражданства. Этот документ уже внесен в правительство.

МВД РФ также планирует внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства квалифицированным специалистам из других стран, заявила Кириллова.

"Надо внести изменения в норму о приобретении российского гражданства квалифицированным специалистам (зарубежным - ИФ). С учётом требований нашей экономики, с учётом востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда, мы понимаем, что эту норму нужно менять", - сказала она в ходе пресс-конференции в среду.

Кириллова добавила, что сейчас ведомство занимается проработкой этих изменений в законодательство.